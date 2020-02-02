السعودية اليوم / رئيس هيئة الرقابة يستقبل منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر برتلسمان الدولي للتحول (BTI)



الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمكتبه في مقر الهيئة بالرياض، اليوم ، المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر برتلسمان الدولي للتحول (BTI) جان فولكر.

وتحدث معاليه خلال الاستقبال عن جهود المملكة في مكافحة الفساد وحماية النزاهة وإشاعة الشفافية، بما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المحلي، واستمع معاليه إلى شرح موجز عن أبرز ما يقوم به مؤشر برتلسمان الدولي.

وتأتي زيارة جان للمملكة للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول الجانبي لفريق العمل المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في يوم غدٍ الاثنين، بمدينة الرياض، بحضور وفود من دول أعضاء المجموعة والدول المدعَّوة والمنظمات الإقليمية والدولية.

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15:46ت م

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