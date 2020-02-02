السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز, محافظ جدة، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة , اليوم ، فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز على مدار خمسة أيام بمشاركة 12جامعة خليجية ، وأكثر من 100 طالب ، بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي , الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف ، ومديرعام قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , الدكتورعادل بن خليفة الزياني ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

ورحب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز , الدكتورعبدالرحمن بن عبيد اليوبي , بالوفود المشاركة من جامعات دول مجلس التعاون ، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، على الدعم المستمر لجامعات المملكة ولهذه الفعاليات الخليجية التي تعزز روابط الأخوة بين أبناء دول الخليج ، وترسخ معاني التعاون المشترك بما يخدم العمل الثقافي والفني ويطور من مستوى تقديمه ويحقق أهدافه.

وقدّم معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على رعايته للحفل ، ولصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة افتتاحه للمهرجان ، مؤكدا على ما تحظى به الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها وأعمالها من دعم واهتمام من قبل سمو محافظ جدة ، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات وتقديم مبادرات مميزة في مجالات الأنشطة الجامعية لا سيما المسرح الجامعي.

من جانبه نوّه الدكتور الزياني , بحرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تحقيق تطلعات القيادة في تعزيز مسيرة العمل المشترك ، وتوسيع مجالات الأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة لأبناء الخليج لتقديم امكاناتهم وإبراز مواهبهم في مختلف الأعمال المسرحية.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضا مسرحيا قدّمته جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان "الوافد" كإحدى مخرجات مبادرة المسرح الجامعي في خدمة المجتمع ضمن رؤية المملكة 2030 ، ثم عُرِض فلماً مصوراً استعرض مشاركات الجامعات الخليجية المشاركة في المهرجان.

عقب ذلك كرم الأمير سعود بن جلوي رواد المسرح بجامعة الملك عبدالعزيز من مؤلفين ومخرجين وفنيين ، قدمهم نادي المسرح بجامعة الملك عبدالعزيز على مدار 40 عاماً من تأسيس المسرح بالجامعة.

يذكر أن الجامعات المشاركة في المهرجان ( جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد ) فيما يشتمل المهرجان على 12 عرضاً مسرحياً بشكل يومي تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، بالإضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ، ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي.

//انتهي //

15:29ت م

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