

بيروت 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

وزعت مؤسسات وجمعيات خيرية تابعة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اليوم، حصصًا غذائية وإغاثية ووقودًا للتدفئة على عائلات فلسطينية نازحة من سوريا في منطقة البقاع شرق لبنان .

وأشارت المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في بيان، إلى أن النازحين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي يعيشون وضعاً أشد صعوبة لسوء أحوال الطقس وظروف المناخ الباردة، وعدم قدرتهم على تأمين ثمن مواد التدفئة، نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي أو فرص عمل تمكنهم من تأمين مستلزمات الحياة الأساسية.

مما يذكر أن تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يقدر بأكثر من 28 ألفاً حسب إحصائيات وكالة (الأونروا) .

// انتهى //

15:27ت م

0136





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توزيع حصص غذائية ووقود للتدفئة على عائلات فلسطينية نازحة من سوريا في البقاع اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.