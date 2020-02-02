ع / السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يقلّد أحد ضباط الحماية الخاصة بسموه رتبته الجديدة



جيزان 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتب سموه بالإمارة اليوم، أحد ضباط الحماية الخاصة بسموه النقيب أحمد بن محمد العلياني رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة نقيب.

وهنأ سموّه، النقيب العلياني بهذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.

من جانبه رفع النقيب العلياني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة, سائلاً الله تعالى أن يمده وكافة زملائه بعونه وتوفيقه خدمة للدين ثم المليك والوطن.

//انتهى//

15:25ت م

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