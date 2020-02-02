شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يبحث خطة تطوير معهدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس العلمي بحضور أعضاء المجلس خطة تطوير معهد الحرم المكي الشريف ومعهد المسجد النبوي واستقطاب مدرسين لهيئة التدريس في كل من المعهديْن والكُلِّيتَيْن وتعديل تفاصيل موازنتهما إلى جانب مناقشة موعد تقديم الاختبارات النهائية بالإضافة إلى استعرض سير العملية التعليمية في معهد وكلية الحرم المكي الشريف، ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف وعرض ما تم إنجازه من قرارات في الاجتماع السابق..

وأشاد بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيدها الله- من دعم للعلم وأهله خاصة في معاهد وكليات الحرمين الشريفين لافتا أن المجلس العلمي يشرف على معهد وكلية الحرم المكي الشريف ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف ويعنى برفع كافة الجوانب العلمية في الحرمين الشريفين، من خلال البرامج المبنية على المنهج الصحيح المستمدة من الكتاب والسنة والإسهام في إيصال الرسالة العلمية والعالمية للحرمين الشريفين.