سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 2 فبراير 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، خلال التعاملات الصباحية لدى بعض البنوك الخاصة وشركات الصرافة.

وقال متعاملون: لم يشهد سعر الدولار تغيرا لافتا لدى المصارف الحكومية، فيما استقر لدى البنك المركزي 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

ويشهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ نهاية عام 2019 أمام الجنيه المصري بدعم تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وانتعاش عائدات السياحة.

وعرض بنكا أبوظبي الإسلامي وعودة أعلى سعر للدولار عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك الأهلي اليوناني مسجلا 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع دون تغير.

وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والمصري الخليجي والأهلي الكويتي والإسكان والتعمير والشركة المصرفية العربية.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر ليورو 17.35 جنيه للشراء و17.58 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.60 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

في حين سجل الدينار الكويتي 51.58 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.