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2-2-2020 تاريخ مميز لم يتكرر منذ 900 عام
متابعات الخليج 365 – ترجمة: منة الله أشرف
على الرغم من أن الأشكال المتنوعة من التواريخ المميزة شائعة إلى حد ما، فإن تاريخ اليوم الأحد 2-2-2020 مميز بشكل خاص، ويمثل حدثًا لم يتكرر منذ 900 عامًا.
وميزة تاريخ اليوم 2-2-2020 هو إمكانية قراءته من الخلف والأمام عند كتابته في ثمانية أرقام بهذا الشكل 2020-02-02، وهو حدث نادر للغاية، بحسب موقع USA Today.
وكان آخر تاريخ مثل هذا هو 11/11/1111، منذ أكثر من 900 عام، ولن يكون هناك واحد آخر لمدة 101 عام، حيث يتكرر في 3 مارس 3030.
ويُذكر أن اليوم 2-2-2020 يشهد تاريخ ميلاد شاكيرا المغنية الكولومبية من أصل لبناني، ومرام البلوشي المغنية والممثلة الكويتية، وذكرى وفاة بيرتراند راسل، الفيلسوف والكاتب الإنجليزي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1950.
ويشهد اليوم 2-2-2020 مباريات قوية في الدوري الإنجليزي، حيث يواجه بيرنلي أرسنال، وموعد قمة الجولة بين مانشستر سيتي وتوتنهام.
أما في الدوري الإيطالي فيلعب يوفنتوس وفيورنتينا، ويواجه أتالانتا جنوى، ولاتسيو سبال، وميلان هيلاس فيرونا، وفي المساء سيستضيف أودينيزي الإنتر.
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