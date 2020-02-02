السعودية تعلق رحلاتها من الرياض وجدة إلى جوانزو الصينية

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين كلاً من الرياض وجدة وبين جوانزو في جمهورية الصين الشعبية، بدءاً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر .

وأوضحت “السعودية” أنه بإمكان ضيوفها ممن لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات استرجاع قيمة تذاكرهم بدون أي رسوم.

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وكشفت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا.