شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تصدر تعليمات لتسهيل خدمات «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، الهادف إلى تعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تسهيل وتيسير سُبل تقديم الخدمات المالية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.
ويأتي إصدار هذه التعليمات ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تأدية المؤسسات المالية لدورها الإنساني، والتشجيع على تطوير الخدمات المالية المُقدمة لعملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت "ساما" الراغبين بالاطلاع بشكل موسع على تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.
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