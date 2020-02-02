شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تنفذ 100 ألف منشط توعوي وتوجيهي والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرها للعام المالي 2019م، الذي يبرز الأنشطة الوقائية والتوعوية والتوجيهية المنفذة بجميع مناطق المملكة.

وبلغ عدد المناشط التوعوية خلال العام الماضي 118,615 منشطاً توعوياً متنوعاً, تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة ومعالجة ما يخالفها، وتعظيم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمشاركة التوعوية في الفعاليات السياحية والموسمية، وتوعية طلاب وطالبات المدارس والجامعات، والإسهام في إصلاح السجناء.

كما نفذت الإدارة العامة للتوجيه زيارات توجيهية للمرشدين لتوعية العاملين في المجال الميداني، كما نظمت عدداً من ورش العمل التخصصية لمنسوبي الرئاسة العامة، وفي ذات السياق عقدت إدارة التوجيه لقاءات توجيهية لرؤساء الهيئات والمراكز ومنسوبيها.

كما نظَّمت الإدارة العامة للبرامج الوقائية برامجها المتعلقة بتعظيم الشعائر الدينية وتعزيز القيم الإسلامية، والتحذير من مخاطر الإرهاب والفكر الضال والانتماءات الحزبية، ومخاطر جريمة السحر والشعوذة والكهانة، والجرائم المعلوماتية.