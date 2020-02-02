شكرا لقرائتكم خبر عن تركي يعتدي على عائلة سعودية.. وغضب في «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

• مغرد: السفر إلى تركيا خطر عليك وعلى أسرتك .. وآخر: هي عنصرية وكراهية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو يظهر اعتداء رجل تركي على عائلة سعودية في تركيا، موجهًا لهم كلمات نابية وسط بكاء الأطفال خوفا منه.

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وتصدر وسم «#تركي_يتهجم_على_عائلة_سعودية» الترند السعودي، حاصدًا أكثر من 20 ألف تغريدة، معبرين فيه عن غضبهم من الاعتداءات المتكررة على السعوديين، مطالبين الالتزام بالتحذيرات وعدم السفر إلى تركيا.

وقالت الكاتبة حليمة مظفر معلقة على فيديو الاعتداء «تعبنا ونحن نقول السفر إلى تركيا خطر عليك وعلى أسرتك... ودون فائدة»، وعلق المغرد الشهير الملقب بـ «نايفكو» بضرورة تجنب السفر إلى تركيا بسبب «مخاطر اضطراب الأمن وكراهية بعض المتطرفيين الدينيين والعرقيين للسعودية والسعوديين» وتابع بأن «تركيا غير آمنة للسفر».

وتتزايد الاعتداءات في تركيا على السياح العرب والخليجيين خاصة، فيما أصدرت السفارة عدة بيانات سابقة حذرت فيها من السفر إلى تركيا، لما واجهته عدة عائلات وأفراد فيها، من اعتداءات وسرقة عدا الاحتيال والنصب في العقار والاستثمار.