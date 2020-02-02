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توجيه الدعوة للدكتورة حياة سندي لتكون السفيرة العالمية لشراكة الصحة والتنمية بمجموعة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدة - مكة المكرمة

تلقت الدكتورة السعودية العالمة حياة سندي دعوة من مجموعة العشرين لتصبح السفيرة العالمية لشراكة الصحة والتنمية بالمجموعة.

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وعبر السيد الن دونيللي، المنسق العام لشراكة الصحة والتنمية والرئيس التنفيذي للاستدامة السيادية بمجموعة العشرين، والذي وجه الدعوة، عن رغبتهم في الاستفادة من النشاط الواسع للدكتورة سندي من أجل إيصال رسائل شراكة الصحة والتنمية بمجموعة العشرين للأوساط السياسة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية العالمية، عبر نشاطاتها ومشاركاتها في الفعاليات والمؤتمرات وحلقات النقاش، بما يساعد على ربط شراكة الصحة والتنمية مع صانعي السياسات والمهتمين على المستوى العالمي. وقال إن الخلفية المعرفية والعلمية للدكتورة حياة، والتي صممت واخترعت مجسا لتشخيص ومعالجة المرضى بتكلفة منخفضة، تمثل رصيدا وقوة دفع كبيرة لشراكة الصحة والتنمية لمجموعة العشرين.

جدير بالذكر أن شراكة الصحة والتنمية بمجموعة العشرين تضم عددا من الشخصيات العالمية المرموقة، منهم الألماني السيد إلمار بروك، عضو البرلمان الأوروبي، والرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والنمساوي السيد بول روبيج، عضو البرلمان الأوروبي، وعضو لجنة الصناعة، والبحث والطاقة، ولجنة الميزانيات والعضو البديل في لجنة التنمية وفي لجنة التجارة الدولية، واللورد الرايت هون عضو مجلس اللوردات، والسيد ريكاردو بابتيستا ليتي عضو البرلمان البرتغالي، والياباني السيد فيليب فوشيت، مؤسس شركاء ميراسينس، وكبير المستشارين في الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية، والسيد عبدالله محمد الدهمش، مدير عام مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الصحية بجامعة الملك سعود والعميد بالنيابة بكلية الفارابي الطبية بالرياض، والسيد مشعل بن فهد السديري، عضو مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الرئيس السابق للاتحاد السعودي للسيارات.

وأثنى السيد الن على السفراء العالميين الذين يمثلون شراكة الصحة والتنمية، وقال إننا نتطلع دائما لأفكارهم وما يسدونه من نصائح وتوجيهات تفتح آفاقا جديدة للمستقبل.