شركة سعودية ذات خبرة كبيرة تستعد لبناء أساسات عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرياض - مكة المكرمة

بدأت شركة القدية للاستثمار عام 2020 بتوقيع أول عقد بناء في موقعها مع شركة عبدالعالي العجمي السعودية، ويعد العقد الجديد مثلا لاستمرار عمليات البناء في موقع القدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، مايكل رينينجر، عن العقد الجديد "في الوقت الذي تمضي فيه القدية قدما في عمليات التنفيذ، يسعدنا أن نبدأ بوضع الأساسات لأول معالم الجذب الرئيسية لدينا، المنتجع الترفيهي ووسط المدينة"، وأضاف "هذا العقد هو واحد من ضمن عقود عدة سنعلن عنها في 2020، ونحن فخورون بهذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة سعودية طويلة الأمد مثل شركة عبدالعالي العجمي، لهذا المعلم العظيم".

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المشروع الذي سينجز خلال 12 شهرا تبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع، ويتطلب نحو 500 قطعة من معدات الحفر لتطوير منطقة المشروع، بالإضافة إلى 4000 طن من الفولاذ و30,000 متر مكعب من الخرسانة لتصريف مياه الأمطار، وبذلك يبلغ حجم استيعاب المنطقة 7 ملايين متر مكعب من المواد، حتى تكون جاهزة للمرحلة التالية من التطوير.

وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعالي العجمي، السيد علي عبدالعالي العجمي، "نحن فخورون كشركة سعودية أنه تم اختيارنا كشريك لشركة القدية للاستثمار، لنكون جزءا من هذا المشروع الفريد، على مدار الأربعين عاما الماضية، لدينا سجل حافل في تزويد عملائنا باحتياجاتهم، مثل إعداد وتطوير المواقع والحفريات ونقل المواد، وبالتالي نتطلع إلى استخدام هذه الخبرات لمساعدة القدية على تحقيق رؤيتهم".

تعد شركة عبدالعالي العجمي منذ إنشائها عام 1980 شركة بناء الطرق الرئيسية في جميع أنحاء السعودية، حيث تخصصت الشركة في بناء وصيانة الطرق والجسور والبنية التحتية وتجهيز مواقع العمل وتطوير المخططات العقارية وخدمات النقل البري.

القدية التي ستصبح عاصمة للترفيه والرياضة والفنون في السعودية، تقع على مشارف الرياض، وهي واحدة من المشاريع العملاقة في السعودية التي ستوظف حوالي 17,000 شخص بشكل مباشر بحلول 2023.