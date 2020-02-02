السعودية | لهذا سيتم حجر الطلاب السعوديين الواصلين من ووهان

شكرا لقرائتكم لهذا سيتم حجر الطلاب السعوديين الواصلين من ووهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل 10 طلاب سعوديين إلى الرياض، الأحد، بعد إجلائهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، عبر الخطوط الجوية السعودية، حيث تم نقلهم على الفور عبر سيارات خاصة إلى مقر طبي في الدرعية خصص لـ"الحجر الصحي الاحترازي".

وستقوم وزارة الصحة بكافة الإجراءات الطبية الاحترازية للطلاب خلال مكوثهم في مقر الحجر الطبي، وستتم ملاحظتهم بشكل دقيق من 15 إلى 20 يوماً تقريباً، وهي المدة التي يحتضنها الفيروس داخل الجسم البشري، حتى التأكد من سلامتهم، وفق ما نقل مراسل "العربية" من مطار الرياض.

‏وقال وزير الصحة، توفيق الربيعة، على تويتر، الأحد، إنه "بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد وحرصاً منهم على صحة المواطنين، استقبل الفريق الطبي الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى الرياض قادمين من ووهان- الصين حيث سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعزلهم لمدة أسبوعين وعمل الفحوصات لهم"، متمنياً لهم الصحة والعافية.

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إلى ذلك أكد استشاري طب الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، خلال مداخلة هاتفية على "العربية"، أنه لا يوجد أي إثبات طبي حول إصابة أحد الطلاب الذين وصلوا إلى الرياض، مشدداً على أن قيام وزارة الصحة بحجرهم هو إجراء احترازي فقط للاطمئنان على صحتهم.

بدوره، ثمّن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشر من ووهان.

كما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى المملكة.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد علّقت رحلاتها من وإلى مدينة "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا.