شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نانسي عجرم تغادر مقعدها ببرنامج “ذا فويس كيدز” وتدخل في نوبة بكاء شديدة!.. والسبب صادم (فيديو مؤثر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت إدارة برنامج “ذا فويس كيدز”، الذي يُعرض على شاشة”MBC”، المتسابق العراقي عبد الكريم حاتم السعدي يستعد لمغادرة المسرح لتطلب منه إعادة مشهد دخوله إلى المسرح وأداء أغنيته.

قد يهمك ايضاً:

شاهد.. نانسي عجرم تغادر مقعدها ببرنامج “ذا فويس كيدز” وتدخل في نوبة بكاء شديدة!.. والسبب صادم (فيديو مؤثر)



سلاح الجو المسير التابع للحوثيين يدك مواقع ومنشئات سعودية حساسة.. “فيديو“



مذيعة MBC “لجين عمران“ تبكي بحرقة .. والسبب صادم للجميع! (فيديو مؤثر)



سعودي يضع يده في مؤخرة سيدة منتقبة ثم يحاول اغتصابها.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو)



إعلامية حسناء تتهم ترامب باغتصابها.. وعند تحليل السائل المنوي كانت المفاجأة صادمة!



مشهورة سعودية حسناء تقع في حب “مغترب وسيم“ وتتنازل له بمليون ريال سعودي .. ومفاجأة بشأن جنسيته (فيديو)



المغامسي: الاختلاط جائز شرعًا بل يجوز للمرأة ملامسة الرجال وأن تمارس أمامهم (فيديو)



لجين تثير ضجة في السعودية وظهور جريء لشقيقتها ترفع شكوى إلى الملك سلمان لمعاقبة سعود القحطاني



صادم: محمد بن زايد يتخلص من وسيم يوسف .. ونجله يتعرض للضرب المبرح ومصير مؤلم لوالده وأفراد عائلته في الامارات (صورة)



Advertisements

وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد



أفضل وأبسط وصفة منزلية لعلاج حرقان المعدة ومرارة الفم.. إليكم الحل السحري بدون أدوية



السعودية تزف ‘‘بشرى سارة‘‘ للمواطنين والمقيمين في المملكة.. سيستفيد منها ملايين المغتربين



وأخيرًا.. دعوة سعودية مفاجئة لخلع السيسي وإنهاء تمرد حفتر وإسقاط بشار الأسد ..ماذا حدث؟

السعودية تتحرك ضد أردوغان وتوجه أول ضربة عسكرية لتركيا



مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. هكذا كان مصير الداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد زيادة هفواته .. شاهد ماذا حدث له اليوم

الفنانة الصغيرة ’’حلا الترك’’ التي فتنت الخليجيين لسنوات.. تظهر اليوم بـ’’سروال عادي’’ يكشف جمالها الحقيقي بدون مكياج!(صور)

وفي التفاصيل قدم المتسابق فقرته الغنائية في حلقة السبت ، ولم يوفق وشكرته اللجنة على مشاركته في البرنامج، إلا أن فريق البرنامج عاد وطلب من المتسابق أن يقوم بإعادة تصوير مشهد دخول إلى المسرح “لأسباب تقنية”.

ليدخل أحد الأشخاص إلى مكان لجنة التحكيم ، حيث تركت الفنانة نانسي عجرم مكانها ليحل محلها ، وما أن بدأ المستابق العراقي في إعادة فقرته ، التف الكرسي ليتفاجأ بحضور شقيقه الذي غاب لسنوات .

الطفل عبد الكريم حاتم السعدي، الذي كان قد أهدى الأغنية التي أداها على المسرح لأخيه المسافر، لم يتمالك دموعه حينما فوجئ بشقيقه واحتضنه بشوق.

كما ظهرت والدة المتسابق وهي تبكي بشدة، فما كان من نانسي عجرم سوى الدخول في نوبة بكاء طويلة هي الأخرى.