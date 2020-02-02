شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو المسير التابع للحوثيين يدك مواقع ومنشئات سعودية حساسة.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مواقع حساسة في المملكة العربية السعودية، ووثقت مزاعمها بمقاطع مصورة من موقع الأحداث.

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سلاح الجو المسير التابع للحوثيين يدك مواقع ومنشئات سعودية حساسة.. “فيديو“



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ونشر المتحدث باسم القوات الحوثية، يحيى سريع، مشاهد من عملية "البنيان المرصوص" التي استهدفت مواقع حساسة في المملكة العربية السعودية.

ونشر "سريع" عملية استهداف مطار جيزان، وشركة أرامكو السعودية في جيزان، بدفعة من صواريخ بدر 1 البالستية، كما نشر مشاهد أخرى من العملية "داخل العمق السعودي"، بحسب زعمه.

​وكانت جماعة (الحوثيين) أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" بصواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي.

وقال المتحدث باسم الجماعة إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية، استهدفت شركةَ آرامكو في جيزان، ومطارات أبها وجيزانن وقاعدة خميس مشيط، وأهدافًا حساسة في العمق السعودي، بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وجدد "سريع": "تأكيد القوات المسلحة استمرارها في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".