شرعت ادارة القبول والتسجيل اليوم الاحد بالإعلان عن نتائج قوات الطوارئ الخاصة في السعودية لشغل وظائفها على رتبة وكيل رقيب، حيث ينتظر آلاف المتقدمين صدور النتائج واستكمال اجراءات القبول والتعيين للحصول على الوظيفة، من هنــــا

ويلتزم جميع من يتم قبولهم في نتائج قوات الطوارئ الخاصة في المملكة العربية السعودية بالالتزام بموعد استكمال إجراءات قبول الشروط المحددة لهم، مع أهمية إحضار ملف يحمل جميع المستندات المطلوبة لإكمال مراحل القبول والتعيين في الوظائف، على النحو التالي:

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن وظائف عسكرية في قوات الطوارئ بالمملكة العربية السعودية برتبة جندي لمن يحملون شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

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أعلنت قوات الطوارئ الخاصه التي يرأسها أمن الدولة قبول منصب عسكري برتبة جندي في الفترة من 3/5/1441 إلى 7/5/1441 هـ، وفقًا لشروط عرض المناصب الحالية لقوات الطوارئ الخاصة 1441 إلى وزارة الداخلية السعودية التي تستفسر أيضًا عن النتائج.

يشار إلى أن التقديم الإلكتروني هو بوابة التقديم للوظائف العسكرية في جميع قطاعات وزارة الداخلية السعودية، والتي يتم الاستفسار منها أيضًا عن النتائج.

ويجب ان يكون سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية او مايعادلها , كما يلزم ان يكون الوزن والطول متناسباً مع اللائحة الطبية للخدمات العسكرية بحيث يكون طول المتقدم 170 سم .