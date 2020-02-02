طالع بالأرقام تقرير يكشف انفاق غير مسبوق للمستهلكين في السعودية

كشفت تقارير اقتصادية عن معدل انفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية خلال العام المنصرم 2019، حيث شهدت المعدلات ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق تخطى حاجز 1.02 تريليون ريال، حسب التقارير الواردة.

كما أظهرت التقارير ارتفاع متوسط الإنفاق الشهري للمستهلكين في السعودية لنحو 85.54 مليار ريال مقابل 81.7 مليار في عام 2018، ليصل حجم الإنفاق في آخر ثلاثة أشهر من عام 2019 إلى 264.7 مليار ريال بارتفاع سنوي قدره 7.2%، وفق موقع روسيا اليوم.

وبحسب مصادر سعودية، فإن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والترفيه وقطاع الخدمات والسلع، مشيرةً إلى أن المبيعات الاستهلاكية السعودية حققت نموا سنويا قدره 22 .8% لتبلغ 285.3 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ232 مليار في 2018.

وكانت السعودية قد كشفت عن خطط لإنفاق أكثر من تريليون ومئة مليار ريال في ميزانية العام 2019، ما يعني أن عشرات المليارات الإضافية تم ضخها لتنشيط الحركة الاقتصادية، مما سمح للاقتصاد بالنمو دون أن يرتفع العجز.

أما عن الميزانية العامة للدولة للعام 2020، فقد قدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات بـ833 مليار ريال، فيما ستبلغ النفقات العامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.