المرور يكشف حقيقة تقسيط قيمة المخالفات

أفادت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يمكن تقسيط المخالفات أيًا كان مبلغها، مشيرة إلى أنه فقط يمكن سداد كل مخالفة على حدة.

وأضافت إدارة المرور أن الحالات التي تتطلب سداد المخالفات، هي إصدار رخص القيادة أو تجديدها أو بدل فاقد، أو إصدار الاستمارة أو تجديدها أو بدل فاقد، أو إسقاط لوحات السيارات وتصحيح أوضاعها.