الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى جوانزو الصينية بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية اليوم (الأحد)، تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة، وبين جوانزو الصينية، بدءًا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

ودعت الشركة عملاءها الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات لاسترجاع قيمة التذكرة بدون رسوم، وذلك عبر التواصل من خلال الواتساب على الرقم (00966540000005) أو من خلال الاتصال بالهاتف (00966920022222).

ويأتي ذلك في انتشار فيروس كورونا في الصين الذي أودى بحياة المئات وإصابة الآلاف.