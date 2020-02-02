الفحص الطبي يؤكد سلامة الطلاب السعوديين القادمين من الصين من الإصابة بفيروس كورونا

كشف الفحص الطبي الذي خضع له الطلاب السعوديين العشرة، الذين وصلوا المملكة الأحد، بعد إجلائهم من الصين بطائرة خاصة، سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا أو أعراضه.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول الطلاب وهم يرتدون كمامات واقية من الفيروسات، فيما استقلوا سيارات نقلتهم إلى الحجر الصحي؛ لتوقيع الكشف الطبي.

يأتي ذلك تزامنًا مع الإجراءات الصحية الاحترازية، التي تباشرها وزارة الصحة التي تولت استقبال الطلاب واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

ووصلت -قبل قليل- طائرة سعودية تُقلّ عشرة طلاب من مدينة ووهان الصينية -بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد- إلى مطار الرياض، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وجاء ذلك بعد إعلان الخطوط السعودية صباح الأحد، تعليق رحلاتها من وإلى «جوانزو» الصينية بسبب فيروس كورونا.

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ارتفع عدد الوفيات الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين إلى 304 أشخاص، كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 14 ألفًا و380 شخصًا، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية.

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