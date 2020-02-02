«تعليم مكة» ينفذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في كل مدارسها والإدارات التعليمية التابعة لها اليوم الإثنين، تنفيذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا، وتستمر لمدة 7 أيام، تستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتهدف البرامج التوعوية التثقيفية عن فيروس كورونا إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتوعية جمهور وزارة التعليم والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية والنشر الإعلامي عن الجهود التي بذلتها إدارة تعليم مكة في مجال التعامل مع فيروس كورونا.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة، أن الحملة ستنطلق من اليوم وتستمر لمدة سبعة أيام، والتي تبرز اهتمام تعليم مكة بصحة المنتسبين لها وسلامتهم والتعبير عن تفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية وطمأنة الجمهور بسلامة بيئة التعليم في المدارس والجامعة.

يذكر أن الحملة تسعى لمواجهة أخطار فيروس كورونا، وتفعيل الإجراءات الوقائية للحدّ من هذه الأخطار، من خلال تنمية الوعي لدى كل فئات المجتمع التعليمي بطرق انتقال العدوى بالفيروس، والإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها وتشجيع منسوبات التعليم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، واتباع العادات الصحية السليمة.

وسجّلت الصين ارتفاعًا حادًّا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 304 أشخاص.

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