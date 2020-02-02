الخطوط السعودية: إعادة قيمة التذاكر لأصحاب الحجوزات بالرحلات الملغاة إلى جوانزو الصينية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، إمكانية استرجاع قيمة التذاكر، للمسافرين الذي حجزوا على الرحلات التي كانت متجهة إلى جوانزو الصينية، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات منها وإليها (إيابًا وذهابًا).

جاء ذلك في بيان للخطوط السعودية، أوضحت خلاله، أن المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات بإمكانهم استرجاه قيمة التذكرة، بتواصل عبر واتساب +966920022222 أو بالاتصال على الهاتف +966920022222.

وأعلنت الخطوط السعودية، تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة، وبين جوانزو الصينية، بدءًا من مساء اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر.

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