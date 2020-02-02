الخدمة المدنية تطلق منصة مسار للموظفين الحكوميين

تطلق وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، منصة مسار؛ لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن المنصة تهدف إلى حوكمة الإجراءات وتوحيدها في منصة رقمية موحّدة.
ووفق الوزارة، تضم المنصة حزمة خدمات إلكترونية معنيّة بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.
وأوضح البيان أن منصة مسار، التي يدشنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، مساء اليوم؛ لتحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، توافق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.
وتابع البيان، أن وزارة الخدمة المدنية على انشاء منصة مسار، الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.
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