سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة في 7 مناطق خلال ساعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤثر على الرؤية الأفقية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة في سبع مناطق، خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الهيئة عبر سلسلة تنبيهات، عبر موقعها الإلكتروني، أن منطقة مكة المكرمة «الطائف – ميسان»، تشهد تكوّن سحب رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية المؤدية إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تتعرض منطقة عسير «أبها - خميس مشيط – محايل»، لسحب رعدية ممطرة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساء.

فيما تشهد منطقة الباحة «الباحة - العقيق - المخواة – بلجرشي» سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السابعة مساء.

كما نبهت الهيئة، بتعرُّض منطقة جازان «الدائر - فيفا – هروب» لتكوّن سحب رعدية ممطرة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة نجران «بدر الجنوب - حبونا - خباش - شرورة - نجران – يدمة»، فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة 11 مساء.

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وتابعت «هيئة الأرصاد» أن منطقة المدينة المنورة «الحناكية – المهد»، تشهد رياحًا سطحية نشطة تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد وتمتد حتى الرابعة مساء غد الاثنين.

أما منطقة الرياض «الدوادمي – عفيف»، فتشهد رياحًا سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة 11:55 دقيقة مساء.

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