أجواء عفوية وتفاعل بين وزير التعليم والطلاب خلال تدشين مشاريع جديدة بالمنطقة الشرقية

سادت العفوية والسعادة والتفاعل لقاء وزير التعليم، الدكتور «حمد بن محمد آل الشيخ»، خلال لقائه أبناءه الطلاب أثناء زيارته للمنطقة الشرقية، والتي شهدت تدشين مشاريع تعليمية جديدة.

وأظهرت صور نشرتها وزارة التعليم، عبر تويتر -خلال افتتاح مدرسة ابتدائية في سيهات- الوزير وهو يصافح ويلاطف أبناءه الطلاب ويدير حوارًا باسمًا معهم، وكان بينهم أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي حظي بمعاملة مميزة من آل شيخ.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فقد دشّن الوزير مشروع مبنى مدرسة أسامة بن عمير الابتدائية في سيهات التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ووضع حجر أساس 32 مشروعًا تعليميًّا بمدن ومحافظات المنطقة، شملت «الدمام والخبر إضافة للقطيف والجبيل، وللنعيرية والخفجي».

ووفق البيان، فقد تفقد الوزير عددًا من مدارس المنطقة الشرقية، واطلع على البرامج والأنشطة التعليمية والتثقيفية؛ بهدف متابعة توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب وتقديم أفضل الطرق التعليمية الحديث.

كما كرّم وزير التعليم شركة الاتصالات السعودية، وفريق العمل بتعليم المنطقة الشرقية الذي وقف على انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الإنترنت عالي السرعة، والذي غطى ١٢٠٠ مدرسة لقطاع البنين والبنات بتعليم المنطقة.

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ويزود المشروع المدارس بالإنترنت عالي السرعة (٤ ميجا مخصصة) عبر الألياف البصرية وأجهزة المايكروويف المتخصصة، بينما يقوم نظام إسعاد بإدارة المشروع.

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