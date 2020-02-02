وصول طائرة إجلاء الطلاب السعوديين إلى الرياض

وصلت -قبل قليل- طائرة سعودية تُقلّ عشرة طلاب من مدينة ووهان الصينية -بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد- إلى مطار الرياض، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وجاء ذلك بعد إعلان الخطوط السعودية صباح الأحد، عن تعليق رحلاتها من وإلى «جوانزو» الصينية بسبب فيروس كورونا.

ارتفع عدد الوفيات الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين إلى 304 أشخاص، كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 14 ألفًا و380 شخصًا، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية.

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