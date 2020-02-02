إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول طلاب سعوديين تم إجلاؤهم من أوهان الصينية للمملكة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبإشراف ومتابعة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصلت اليوم الأحد، طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت عملية الإجلاء من المنطقة الموبوءة نتيجة جهود دقيقة وموفقة بالتعاون مع السلطات الصينية، التي أبدت تعاونًا كاملًا مع سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين.

من جانبها تولت وزارة الصحة استقبالهم واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

عملية الإجلاء التي اكتملت اليوم الأحد، تأتي ضمن خطط وتدابير احترازية وضعتها وزارة الخارجية لمتابعة وضع المواطنين السعوديين في الصين على إثر الحالة الصحية المتمثلة بفايروس كورونا الجديد.

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وبذلك يكون معظم السعوديين الموجودين في الصين قد غادروها، «الأسر والطلبة المقيمون ومنسوبو الجهات الحكومية»، فيما تستكمل وزارة الخارجية إجلاء ما بقي من الموجودين على الأراضي الصينية ومتابعة خروجهم حالة بحالة.

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