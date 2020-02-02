إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان الصينية والخطوط الجوية تعلّق رحلاتها من وإلى جوانزو بسبب كورونا

أجلت المملكة 10 طلاب من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق رحلاتها من وإلى «جوانزو».
وفق قناة العربية، فإن طائرة سعودية أجلت 10 طلاب من مدينة ووهان الصينية تصل الرياض بعد نحو ساعتين.
وتزامن ذلك مع إعلان الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى «جوانزو» الصينية مشيرة إلى أن الإجراء يبدأ من مساء الأحد.
يأتي ذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا في الصين، التي أعلنت –السبت- أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص على الأقل.
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