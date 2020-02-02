بالفيديو.. تركي يتهجم على عائلة سعودية ويروّع أطفالها

وثق مقطع فيديو متداوَل، لحظة تهجّم شابٍّ تركيٍّ بعنصرية شديدة وأسلوب فَجٍّ على عائلة سعودية أثناء وجودها في بلاده دون مراعاة لوجود أطفال ونساء.

وأظهر المقطع، الذي لم يتجاوز 33 ثانية، مواصلة الشاب التركي التحدث بلغة تركية ولهجة حادة، ملوحًا بيديه بشكل عنيف؛ ما روّع طفلًا برفقة العائلة السعودية التي التزمت عدم الرد.

من جانبه حذّر مغردون مجددًا المواطنين من السفر إلى تركيا؛ وذلك بسبب تزايد الوقائع التي تشير إلى عدم أمان الأوضاع في ذلك البلد.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السفارة السعودية في تركيا، أنها رصدت تعرُّض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية من قِبل أشخاص مجهولين.

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وشددت السفارة في بيان، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، داعية المواطنين إلى عدم التردد في التواصل معها أو القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ.

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