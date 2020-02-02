السعودية اليوم / مكتب البيئة بالأحساء تنظم المعرض الثاني لطيور البادجي



الأحساء 8 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واس

نظم مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء بالتعاون مع النادي السعودي لطيور البادجي أمس، المعرض الثاني لطيور البادجي، وذلك بمجمع الأحساء مول بمدينة الهفوف.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن المعرض يقام لأول مرة تحت إشراف المكتب، بهدف دعم هواة تربية طيور البادجي، ودورهم في المجتمع المحلي والخليجي، مشيراً إلى أن المعرض يقام وفق الاشتراطات والأنظمة التي تقرها الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أهمها الإشراف الصحي والبيطري على الطيور المشاركة، حيث يجري إجراء الفحوصات اللازمة للطيور المشاركة، وإحالتها للمختبر التشخيصي؛ وأن تكون النتائج سليمة.

من جانبه بين رئيس النادي السعودي لطيور البادجي عبدالعزيز بو موزة، أن المشاركين في المعرض بلغوا أكثر من 63 عضوًا، وأكثر من 430 طيراً، بمختلف فصائل وأنواع البادجي، والتي تم إنتاجها من قبل النادي وأعضائه، إضافة إلى وجود فرق بيطرية للمتابعة الصحية للطيور، وأركان تفاعلية ملازمة لزوار المعرض.

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13:51ت م

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