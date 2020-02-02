السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يعزي الزويد في وفاة والدته



بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لأسرة الزويد في وفاة والدتهم مريم العمار -رحمها الله- والدة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم إبراهيم بن موسى الزويد.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل أسرة الزويد بمدينة بريدة، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة إبراهيم بن موسى الزويد وأبناء وذوي الفقيدة.

وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه قدم الزويد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

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13:43ت م

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