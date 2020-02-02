السعودية اليوم / محافظ المخواة يطلع على الطريق المؤدي إلى جبل شدا



الباحة 08 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 02 فبراير 2020م واس

وقف محافظ المخواة نايف الهزاني أمس على الطريق المؤدي إلى جبل شدا الأعلى، واطلع على الاستعداد لمبادرة الطريق.

وشاهد الطريق التاريخي الذي يمتاز بنائه بفكر هندسي وتحيطه الكهوف والأشجار النادرة واطلالته المميزة التي ستكون مقراً لنهاية المبادرة .

بعدها تجول المحافظ في عدداً من الاستراحات بالجبل ، وأشاد باستغلال الكهوف وزراعة البن الشدوي.

وبين صاحب المبادرة علي عبد الخبير، أن هذا الطريق شيد في عام 1388 بأيدي أهالي شدا يربط بين قمة شدا ومحافظة المخواة بطول 10كيلو ، ويبدأ من قرية نمار غرب المخواة وينتهي إلى قمة شدا وهو مرصوف من الحجارة.

// انتهى //

13:38ت م

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