

الدمام 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تمكنت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية من إصلاح أكثر من 18 ألف م من حفر الشوارع وزراعة 660 ألف شجرة ووردة، وإزالة 966 حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا وإصلاح 238 لوحة إرشادية وصيانة أرصفة بطول 21192 ألف م طولي، إضافة إلى إزالة 1810 لوحات دعائية مخالفة في الدمام.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الأمانة حول منجزات حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري التي نفذتها الأمانة خلال شهر يناير من هذا العام 2020م في الدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أنه تم خلال الحملة معالجة 120 من واجهات المباني والمحلات، وإزالة 241 مظلة وهنجرا داخل الأحياء، وإزالة 2458 متراً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع 526 من الباعة الجائلين، وإزالة 188272 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 3829 عمود إنارة متهالك، ومعالجة واستبدال 5244 حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل 481016 ألف متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 1939 سيارة تالفة ومهملة.

وأكد الصفيان أن الحملة تأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة، مشيراً إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق التصحيح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، والقضاء على مسبباته، إلى جانب تعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

// انتهى //

13:22ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية : إصلاح أكثر من ١٨ ألف متر مربع من حفر الشوارع وزراعة أكثر من ٦٦٠ ألف شجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.