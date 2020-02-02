

مسقط 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واس

علقت سلطنة عُمان جميع رحلات الطيران المدني مع الصين حتى إشعار آخر في إجراء إحترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني أنه في إطار متابعتها للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العُمانية فإن هيئة الطيران المدني العُماني تعلق جميع رحلات الطيران المدني ية الصين الشعبية ابتداءً من اليوم الثاني فبراير 2020م وإلى إشعار آخر.

// انتهى //

13:01ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عُمان تعلق الرحلات الجوية مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.