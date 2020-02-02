

الأحساء 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تنظم جامعة الملك فيصل متمثلة في عمادة شؤون الطلاب بعد غدٍ, فعالية رياضية بعنوان "امش 30" ، من خلال المشي بمعدل 8000 خطوة في اليوم أو أكثر.

وتأتي هذه الفعالية بمناسبة تدشين وزارة الصحة للمشروع الوطني للمشي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وزيادة ثقافة النشاط البدني على مستوى المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عدد الأفراد الذين يمارسون

ودعت العمادة إلى المساهمة في تأصيل ثقافة النشاط البدني وتعزيزها بين جميع منسوبي الجامعة الذي بالتأكيد سيساعد في إيصال الرسالة إلى الدائرة الأوسع ليشمل بذلك جميع أفراد المجتمع، كما تم تخصيص جوائز قيمة للطلاب المشاركين في المسابقة التي ستنطلق من مبنى إدارة الجامعة في الجهة المحاذية للممشى الداخلي بين الكليات.

// انتهى //

12:53ت م

0067



الأحساء 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستنظم جامعة الملك فيصل متمثلة في عمادة شؤون الطلاب بعد غدٍ, فعالية رياضية بعنوان "امش 30" ، من خلال المشي بمعدل 8000 خطوة في اليوم أو أكثر.وتأتي هذه الفعالية بمناسبة تدشين وزارة الصحة للمشروع الوطني للمشي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وزيادة ثقافة النشاط البدني على مستوى المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عدد الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي من 17,4% إلى 35% ، إذ تنظم عمادة شؤون الطلاب هذه الفعالية من منطلق الحرص على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع .ودعت العمادة إلى المساهمة في تأصيل ثقافة النشاط البدني وتعزيزها بين جميع منسوبي الجامعة الذي بالتأكيد سيساعد في إيصال الرسالة إلى الدائرة الأوسع ليشمل بذلك جميع أفراد المجتمع، كما تم تخصيص جوائز قيمة للطلاب المشاركين في المسابقة التي ستنطلق من مبنى إدارة الجامعة في الجهة المحاذية للممشى الداخلي بين الكليات.// انتهى //12:53ت م0067

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / جامعة الملك فيصل تنظم فعالية "امش 30" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.