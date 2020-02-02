السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تبحث أوجه التعاون مع وزارة العمل وصندق التنمية الاجتماعية بحائل



حائل 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عبدالله بن محمد المجماج، بمقر الفرع، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العياد، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة "هدف " فيصل بن أحمد الجريفاني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في كل ما يخدم الوطن والمواطن وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق ما تسعى إليه في التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

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12:23ت م

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