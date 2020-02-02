السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بالطلبة الخريجين الأسبوع القادم



جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تحتفي جامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء 18 من شهر جمادى الآخرة الجاري بتخريج الدفعة الـ 49 ، وذلك في الإستاد الرياضي الجامعي.

وتشمل الدفعة خريجي الفصل الأول والثاني والصيفي للعام 2019م، وخريجي الفصل الأول 2020م من خريجي الجامعة لطلاب الانتظام، والانتساب، والتعليم عن بعد، والدراسات العليا بفرعي جدة ورابغ، فيما دعت الجامعة الراغبين في حضور الحفل إلى التسجيل من خلال الرابط: https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-121221.aspx .

// انتهى //

12:13ت م

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