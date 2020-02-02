السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة "الإرهاب الإلكتروني" لمنسوبي مساجد نجران



نجران 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران دورة تدريبية لمنسوبي المساجد من الأئمة والخطباء بعنوان " الإرهاب الإلكتروني " وذلك في مقر الفرع بمدينة نجران، قدمها المستشار في الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بالوزارة صالح بن خليفة الكليب.

وتناولت محاور الدورة مفهوم ومخاطر ووسائل الإرهاب الإلكتروني، وطرق مكافحته والتحذير من الجماعات الإرهابية ،بهدف تعزيز دور الخطيب والإمام في المجتمع .

من جانبه أوضح مدير عام الفرع عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود التي ينفذها الفرع للرفع من مستوى أداء الأئمة والخطباء، لتعزيز الأمن الفكري، وتحقيق الوحدة الوطنية، وترسيخ الوسطية.

// انتهى //

12:08ت م

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