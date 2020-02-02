

رفحاء 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

رفعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ما مجموعة 49.645 متر مكعب من المخلفات بالأحياء والطرق خلال شهر يناير 2020م، شملت الأنقاض والرمال، وغيرها، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري، في أنحاء المحافظة وتوابعها.

وحثت البلدية الجميع على التعاون مع البلدية بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها تفاديا للغرامة والجزاء، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر القنوات البلدية التفاعلية ومركز البلاغات الموحد.

// انتهى //

12:06ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء ترفع أكثر من 49.64 ألف م3 من الأنقاض خلال شهر يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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