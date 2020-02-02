السعودية اليوم / انطلاق النسخة العاشرة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر آواخر فبراير الجاري



جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تنطلق في آواخر شهر فبراير الجاري النسخة العاشرة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر، بمشاركة ٣٠ دولة و ٢٠٠ جهة من داخل المملكة تشمل ھیئات ووزارات وشركات طیران، إضافة إلى مقدمي خدمات السفر المختلفة من فنادق ومنتجعات ووكالات السفر.

ویُعد المعرض الذي سيقام بفندق ھيلتون جدة خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2020م, من أھم المعارض السیاحیة في الشرق الأوسط، كما من المتوقع أن تكون ھذه النسخة الأكثر تمیزاً من النسخ السابقة للمعرض بمشاركة العدید من الوجھات السیاحیة الجدیدة، والخدمات المتنوعة التي سیتم تقدیمھا للزوار من خلال مجموعة واسعة من خیارات السفر والعروض الخاصة مثل تذاكر الطیران، والإیواء السیاحي، والسیاحة العلاجیة والتعلیمیة والترفیھیة، إضافة إلى التعریف بمختلف خدمات السفر التي تھم السائح.

وأوضحت رئیسة اللجنة المنظمة للمعرض مدیرة شركة "فور إم" الجھة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي, أن نسخة هذا العام ستكون الأكبر من حیث عدد المشاركین والزوار، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مواكبة للتطور الذي شھدته سوق السفر بالمملكة، مما يجعله فرصة فریدة سواء بالنسبة لصناع السیاحة أو للمھتمین بالقطاع من أجل الالتقاء والتعرف على المزید من الوجھات والخدمات السیاحیة، وإبرام الصفقات التجارية وأیضاً الترویج لھذا القطاع بما یعزز الدور الریادي للمملكة.

ولفتت حناوي النظر إلى أن المؤشرات السیاحیة بالمملكة تظهر تنامي وتنوع ھذا القطاع بفضل تظافر جھود الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، والھیئة العامة للترفيه، حیث تم إطلاق مجموعة من البرامج والفعالیات التي تحفز السیاح سواء داخل المملكة أو من خارجھا مثل التأشیرة السیاحیة ومواسم السعودیة وغیرھا، مما یسھم في الترویج لسیاحة وثقافة وتاریخ المملكة، ویسرع من وتیرة النمو في ھذا القطاع الحیوي بما یرفع من كفاءته في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه بين المدیر التنفیذي للمعرض المھندس حمزة ناصر, أنه بمناسبة إقامة النسخة العاشرة للمعرض سیقام مھرجان فني ضخم بمدینة الملك عبد الله الریاضیة بجدة یوم الخمیس ٢٧ فبرایر ٢٠٢٠، بمشاركة الفنان المصري تامر حسني، والفنان إیكون, والعديد من الفرق الفنية التي ستقدم ألوان فنیة مختلفة تناسب جميع الأذواق الفنیة.

وأكد المھندس حمزة أن المعرض یسعى دائماً لخدمة صُناع السیاحة من خلال ھذه المنصة السنویة التي تجمع مختلف المستثمرین والعاملین في القطاع، وأیضاً بالنسبة للزوار الراغبین في التعرف على الوجھات والخدمات السیاحیة والاستفادة من العروض التي یتم ترویجھا خلال أیام المعرض, مشيراً إلى أن أبواب المعرض ستكون مفتوحة طیلة أیام إقامته من الساعة ٤ عصراً إلى الساعة 11 مساءً.

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