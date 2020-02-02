السعودية اليوم / "السعودية" تعلق رحلاتها من الرياض وجدة إلى جوانزو الصينية



جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلنت الخطوط الجوية

وأوضحت "السعودية" أنه بإمكان ضيوفها ممن لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات استرجاع قيمة تذاكرهم بدون أي رسوم.

// انتهى //

12:00ت م

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جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وبين جوانزو في جمهورية الصين الشعبية، بدءاً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر .وأوضحت "السعودية" أنه بإمكان ضيوفها ممن لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات استرجاع قيمة تذاكرهم بدون أي رسوم.// انتهى //12:00ت م0053

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