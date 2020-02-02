السعودية اليوم / تعليم تبوك يطلق حملة توعوية للوقاية من فيروس "كورونا"



تبوك 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً، حملة إعلامية توعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد التي تنظمها إدارة الإعلام والاتصال بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك وتستمر لمدة أسبوع وتستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الحملة تهدف إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتعريف جمهور وزارة التعليم بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية والنشر الإعلامي عن الجهود التوعوية التي بذلتها وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس "كورونا".

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على تقديم كل ما يمكن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس، ولاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية من خلال إبراز اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم والتعبير عن تفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية وطمأنة الجمهور بسلامة بيئة التعليم في المدارس, مشيراً إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا عالي المستوى مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حول الوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة بشأنها في المدارس واستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين في المدارس.

فيما أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك علي بن حامد القرني أن تعليم تبوك سينفذ خطة إعلامية شاملة هذا الأسبوع في جميع مدارس المنطقة ومكاتب التعليم وأندية الحي لإبراز جهود إدارة التعليم في التوعية بالفيروس وتشمل النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس "كورونا " وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس بهذا الشأن ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وتقديم الرسائل التوعوية.

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11:59ت م

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