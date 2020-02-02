شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تُطلق «مسار» لتعزيز التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

• المنصة تستهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة

تطلق وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم "منصة مسار" الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.

وتأتي "منصة مسار" التي يدشنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على انشاء "منصة مسار" الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الالكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.