شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: إجلاء 10 طلاب من ووهان بتوجيهات القيادة والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان إنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة،تم بحمد الله إجلاء10طلاب سعوديين من ووهان الصينية وقد وصلوا إلى أراضي المملكة بخير وعافية.
وأضاف : بذلت سفارتنا جهودًا كبيرة في سبيل تأمين إخراج مواطنينا من المنطقة الموبؤة، ونقدر عاليًا جهود السلطات الصينية التي ساهمت في تذليل العقبات ومساعدة فرقنا على الأرض.
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