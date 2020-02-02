شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية" تعلق رحلاتها إلى جوانزو الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وبين جوانزو في جمهورية الصين الشعبية، بدءاً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر .

وأوضحت "السعودية" أنه بإمكان ضيوفها ممن لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات استرجاع قيمة تذاكرهم بدون أي رسوم.