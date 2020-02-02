شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يضع يده في مؤخرة سيدة منتقبة ثم يحاول اغتصابها.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء وحسابات سعودية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في أحد الأسواق، حيث حاول رجل اغتصاب سيدة منتقبة بعد أن تحرش بها جنسيًا. قد يهمك ايضاً: سعودي يضع يده في مؤخرة سيدة منتقبة ثم يحاول اغتصابها.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو)

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ونشر صفحة "مجتمعنا" الفيديو وعلقت عليه :"كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامرأة في أحد أسواق وادي الدواسر ومطالبات بالقبض عليه". ويظهر الرجل وقد وضع غطاءًا على وجهه ويمر خلف سيدة منتقبة، ثم يقترب منه ويضع يده في مؤخرتها، ما أثار صدمتها ودفعته عنها، ثم يسير في طريقة ويعود مرة أخرى ويتحرش بها فتصده ثم يتهجم عليها محتضنها من الخلف في محاولة لاغصابها لتقع السيدة على الأرض ويقعها عليها، قبل أن يهم بالهروب بعد استغاثتها. وقالت وسائل إعلام سعودية، إن قوات الأمن تتحرى عن الواقعة وتبحث بشكل مكثف عن مرتكب الواقعة. وتصدر هاشتاج #متحرش_وادي_الدواسر الترند عبر موقع "تويتر" في السعودية، وشن النشطاء فيه هجومًا عنيفًا على المتحرش، وطالبوا بسرعة القبض عليه ومحاكمته ليكون عبرة لغيره.

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