الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى جوانزو الصينية

علقت الخطوط الجوية السعودية اعتباراً من اليوم الأحد، رحلاتها بين كل من الرياض وجدة ومدينة جوانزو في الصين حتى إشعار آخر، كخطوة احترازية بعد تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لموقع قناة العربية، فقد قالت الشركة السعودية عبر مركز الاتصال: نلفت عناية جميع الضيوف الذين لديهم حجز مؤكد، أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

يذكر أنه سبق للعديد من شركات خطوط جوية أن علقت جميع الرحلات الجوية إلى الصين، مع انتشار المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 304 شخصاً حتى الآن.

وفي وقت سابق عزّزت معظم دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي وسط البلاد.