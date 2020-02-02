تعرّف على أهم الاشتراطات الواجب توافرها في سائقي حافلات النقل التعليمي

أوضحت الهيئة العامة للنقل الشروط الواجب توفرها في سائقي حافلات النقل التعليمي للحصول على ترخيص لممارسة النشاط، بحسب اللائحة الصادرة عن الهيئة.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص لممارسة النشاط، سعودي الجنسية، وأن تكون الحافلة مستوفية لأحكام اللائحة والمواصفات ومملوكة له بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج التمويلية. وأشارت إلى أن الشروط التي يجب توفرها في سائق الحافلات، أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة لنوع المركبة، وخاليا من السوابق، ولديه دورة إسعافات أولية معتمدة، وألا يقل عمره عن 25 عاماً.