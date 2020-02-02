بالصورة: بطائرة خاصة وطاقم طبي.. “سفارة المملكة في الصين” تجلي عدداً من المواطنين المحتجزين في ووهان

أجلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عددا من المواطنين المحتجزين، ومعظمهم من المبتعثين للدراسة في مدينة ووهان التي تفشى فيها فيروس “كورونا” المستجد. وأوضحت أنه تم إجلاؤهم بطائرة خاصة وبإشراف طاقم طبي معهم بالرحلة، وظهرت صورة “سيلفي” في أحد المطارات تجمع المواطنين، الذين تم نقلهم إلى مكان أمن، وهم بصحة جيدة.

وتحدّث أحد الطلاب عن الوضع الذي حلّ بمدينة ووهان بسبب كورونا، أن المدينة أصبحت شبه خالية من الناس، كما أن جميع الأسواق مغلقة، إضافة إلى توقف تام في جميع المواصلات العامة. وكانت سفارة المملكة في الصين قد دعت رعاياها من المواطنين المقيمين والزائرين إلى مغادرة البلاد، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم بعد استمرار تفشي فيروس “كورونا الجديد”.